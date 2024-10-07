IT-специалист Рыбников заявил, что нейросети не уменьшат количество рабочих мест

Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с RT высказал мнение, что внедрение в работу нейросетей не уменьшит количество рабочих мест. Напротив, по словам эксперта, новые технологии будут помогать сотрудникам лучше выполнять свои задачи.
Рыбников отметил, что к 2030 году в стране до 800 миллионов рабочих мест действительно могут быть автоматизированы, однако массовых увольнений не ожидается.
«Нейросети не смогут полностью заменить человека в создании сложных и инновационных решений», — добавил он.
Работа с ИИ способствует формированию нового типа мышления, ориентированного на инновации, сказал Рыбников.
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