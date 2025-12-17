IT-эксперт Турубар заявил, что развитие ИИ поможет создать 170 млн новых рабочих мест к 2030 году

Изменения на рынке труда, вызванные цифровизацией и распространением искусственного интеллекта, происходят быстрее, чем раньше. Об этом рассказал директор по развитию Articul, эксперт по технологиям и председатель кластера искусственного интеллекта РАЭК Николай Турубар в беседе с « Известиями ».

По его словам, автоматизация затронет рутинные задачи, которые составляют до 85% работы в офисных и аналитических профессиях. В ближайшие 5–10 лет изменения коснутся бухгалтерии, логистики, производства и части задач начинающих IT-специалистов. При этом профессии, основанные на эмпатии, творчестве и физическом присутствии, останутся наиболее устойчивыми.

«Развитие ИИ поможет создать около 170 миллионов новых рабочих мест к 2030 году, прежде всего в технологических и исследовательских сферах», — заявил Турубар.

Он также отметил, что в России внедрение ИИ ведет к сокращению численности персонала в малом и крупном бизнесе, тогда как компании среднего сегмента демонстрируют рост за счет технологической перестройки.