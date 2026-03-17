IT-эксперт Лукацкий предупредил о смене тактики мошенников

Мошенники все чаще отказываются от телефонных звонков и переходят на общение с жертвами через мессенджеры. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в ходе видеомоста по вопросам кибербезопасности в мультимедийном центре Sputnik Узбекистан .

«Переключились на другие, пока еще разрешенные средства коммуникации, в том числе и на национальный мессенджер», — сказал он.

После ужесточения мер против звонков из-за рубежа злоумышленники адаптировались и начали использовать WhatsApp* и Telegram. Такая практика получила распространение в России. При этом, подчеркнул Лукацкий, количество мошеннических атак не уменьшилось — меняются лишь каналы связи, злоумышленники подстраиваются под новые условия.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров ранее сообщил, что мошенники перешли на новый уровень обмана.

