Аналитик Бедеров предупредил, что мошенники начали имитировать стиль общения близких людей

Основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров сообщил RT , что злоумышленники перешли на новый уровень обмана. Теперь они не просто подделывают голоса, но и имитируют структуру общения близких людей жертвы.

По словам эксперта, классическая схема мошенничества, когда жертве звонит «робот» или оператор из кол-центра, постепенно уходит в прошлое.

«Она слишком хорошо известна и вызывает настороженность у 80% потенциальных жертв еще на первой минуте разговора», — объяснил Бедеров.

Сейчас мошенники используют атаки, основанные на компрометации доверия. Они анализируют даты рождения, номера телефонов, речевые паттерны, социальные графы и контекст ситуации. Искусственный интеллект стал доступным инструментом для синтеза речи с заданными интонациями на основе короткой записи голоса.

Бедеров советует иметь секретное слово или фразу в кругу семьи или близких друзей, которые не публикуются в социальных сетях и не записываются на диктофон. Если собеседник просит денег или совершить действия с аккаунтом, вы имеете право попросить назвать код. Эксперт отметил, что мошенники всегда давят на срочность.

«Любая пауза в пять минут, взятая для проверки, убивает 90% таких атак», — заключил он.