IT-эксперт Коробов заявил, что ИИ в закупках даст двукратный рост производительности

Применение технологий искусственного интеллекта в сфере закупок способно удвоить производительность при выполнении стандартных операций, втрое сократить сроки согласований и существенно снизить количество ошибок. Об этом рассказал коммерческий директор «Платформа ИИ» направления Т1 ИИ Александр Коробов, сообщил newsnn.ru .

По его словам, препятствием для массового внедрения таких решений является недостаточное понимание механизмов работы ИИ.

Сейчас около 70% времени сотрудников отдела закупок тратится на ручной контроль документов. Из-за усложнения нормативных требований и нехватки кадров каждая ошибка или задержка может привести к нарушению сроков поставок и наложению штрафов.

Коробов отметил, что работа сотрудника совместно с искусственным интеллектом многократно увеличивает продуктивность: процессы, ранее занимавшие два-три часа, теперь выполняются за четверть часа вместе с проверкой специалистом. При каждом взаимодействии специалист совершенствует работу алгоритмов, повышая их точность и эффективность действий.