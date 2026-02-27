IT-эксперт Коробов заявил, что ИИ в закупках даст двукратный рост производительности
Применение технологий искусственного интеллекта в сфере закупок способно удвоить производительность при выполнении стандартных операций, втрое сократить сроки согласований и существенно снизить количество ошибок. Об этом рассказал коммерческий директор «Платформа ИИ» направления Т1 ИИ Александр Коробов, сообщил newsnn.ru.
По его словам, препятствием для массового внедрения таких решений является недостаточное понимание механизмов работы ИИ.
Сейчас около 70% времени сотрудников отдела закупок тратится на ручной контроль документов. Из-за усложнения нормативных требований и нехватки кадров каждая ошибка или задержка может привести к нарушению сроков поставок и наложению штрафов.
Коробов отметил, что работа сотрудника совместно с искусственным интеллектом многократно увеличивает продуктивность: процессы, ранее занимавшие два-три часа, теперь выполняются за четверть часа вместе с проверкой специалистом. При каждом взаимодействии специалист совершенствует работу алгоритмов, повышая их точность и эффективность действий.