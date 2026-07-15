IT-эксперт Комлев рассказал, что для защиты данных в России нередко используют ИИ

Несмотря на регулярное обучение персонала и использование технологических решений, проблема утечек данных в российских компаниях остается актуальной. Об этом ИА НСН заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

По словам эксперта, для защиты информации в России все чаще применяется искусственный интеллект.

«Сейчас как с нашей, так и с атакующей стороны используется технология ИИ. Хакеры применяют ее для доступа к данным. Мы применяем ИИ для мониторинга, анализа фактов проникновения», — объяснил специалист.

Он также напомнил, что существуют технические методы — установка соответствующего оборудования и программного обеспечения. Также важно обучение сотрудников, ведь никто не отменял использование социальной инженерии для проникновения.