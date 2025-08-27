IT-эксперт Дудоров рассказал, что робототехника используется в авиастроении и медицине

Российская промышленность стремится к технологическому суверенитету в сфере робототехники. Подробнее рассказал председатель правления «Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления» Евгений Дудоров, сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, консорциум робототехники и систем интеллектуального управления, действующий с 2021 года, объединяет свыше 70 компаний, занимающихся созданием готовых робототехнических решений.

«Мы хотим показать, что у российской робототехники есть собственные технологии, и я считаю, что у нас это получилось», — подчеркнул Дудоров.

Он также отметил, что соответствующие разработки применяют во многих областях промышленности, а также станкостроении, машиностроении, авиастроении и медицине.