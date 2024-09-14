Историк объяснил, почему ядерное оружие 70 лет назад испытывали на Тоцком полигоне

Историк Минц: ядерное оружие испытывали под Тоцком из-за сходства с Европой

Учения с реальным ударом ядерного оружия проводили в 1954 году на Тоцком полигоне из-за того, что рельеф местности напоминал Западную Европу. Об этом рассказал Lenta.ru историк Михаил Минц.

Минц напомнил, что Тоцкий полигон со всех сторон окружен деревнями.

«То есть он хорошо подходил, чтобы смоделировать боевые действия», — пояснил он.

Учения под названием «Снежок» состоялись 14 сентября 1954 года — ровно 70 лет назад. Командовал ими маршал Георгий Жуков. На полигон сбросили атомную бомбу в 40 килотонн, что вдвое мощнее «Толстяка», сброшенного американскими военными на Нагасаки. Потом через эпицентр взрыва прошли военные, получившие из-за этого облучение.

Накануне депутат Госдумы Андрей Колесник предложил провести в России испытания ядерного оружия, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.