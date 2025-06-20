Искусственный интеллект построит города будущего

Группа Родина и Сбер задействуют ИИ для создания комфортной среды для жизни

Комфортная городская среда нового уровня, устроенная под запросы и привычки людей, — это качественно новый способ возведения жилых кварталов, где все потребности жильцов учитывает искусственный интеллект. Договор о совместной работе над проектом на Петербургском экономическом форуме подписали сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин и заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

«Мы понимаем, в этом районе люди больше увлекаются теннисом или хоккеем, больше любят чай или кофе. Здесь живет больше многодетных семей или молодоженов, которым еще только предстоит завести ребенка. Данные ложатся в основу проектирования новой инфраструктуры», — рассказал Щекин.

Группа Родина уже использует искусственный интеллект и нейроисследования, получая обезличенные данные жильцов своих кварталов.

Предприниматель подчеркнул, что такой подход обеспечивает людей не только всей необходимой инфраструктурой, но и позволяет прогнозировать, как еще можно обустроить пространство, чтобы жизнь стала комфортней.

Главным ориентиром в разработке проектов компании стал национальный проект «Инфраструктура для жизни», направленный на улучшение городской среды и создание необходимых для жителей объектов.

«Как компания мы справляемся с вызовами цифровизации и искусственного интеллекта. Мы их приручили и используем при проектировании районов и кварталов, предоставляя нашим жильцам все доступные услуги, понимая, что им действительно нужно», — подчеркнул руководитель Группы Родина.

Для работы с большими данным фирма вместе с Высшей школой экономики запустила платформу «НейроСити Лаб», в которой собираются и анализируются данные.

«Наш новый партнер Сбер это поддерживает и совместно с ним, совместно с Высшей школой экономики и лабораторией „НейроСити Лаб“ мы продолжим эти исследования для применения в девелопменте», — добавил Щекин.

Новый проект выведет весь рынок недвижимости на новый уровень, а появление умной кварталов сделает городскую среду комфортной для жизни.