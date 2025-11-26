Инновационные масла для китайских автомобилей выпустили на российский рынок

Для китайских автомобилей нового поколения разработали инновационные моторные масла. Формулы G-Box CVT LV и G-Box DCT LV обеспечат бесступенчатым трансмиссиям и коробкам передач с двойным сцеплением защиту от износа и экономию топлива.

Кроме того, новые масла могут использоваться при температурах до -50 градусов, а пакет присадок защищает трансмиссию от отложений. Менять такое масло необходимо раз в 40-60 тысяч километров.

"При помощи системы искусственного интеллекта «Алхимик» были разработаны уникальные рецептуры на основе синтетической базы и эффективного пакета присадок, которые дают нашей продукции выдающиеся вязкостно-температурные характеристики, надежную термическую стабильность и защиту от износа", - подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Анатолий Скоромец.

Собственная научно-техническая база компании, в том числе комплекс гидроизодепарафинизации на заводе в Омске, позволяет производить масла мирового уровня, покрывающие потребности большинства автовладельцев.