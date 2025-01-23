Инновационную систему хранения запустили на одном из московских предприятий

На одном из столичных предприятий запустили в опытную эксплуатацию автоматизированную систему хранения технологического инструмента. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Проект способен сократить время на рутинные операции, обеспечить точный контроль за качеством и сохранностью инструмента, а также повысить выручку в среднем на 10 миллионов рублей в год», — добавил он.

Такой шкаф может контролировать состояние инструмента, выявляя дефекты и загрязнения. Благодаря ему оператору нужно на треть меньше времени, чтобы найти нужный инструмент. Как следствие — появляется больше возможностей для решения производственных задач. По оценкам предприятия, чистая прибыль за год благодаря этому может вырасти почти на 700 тысяч рублей с одной производственной линии.

Кроме того, выпущенный компанией программно-аппаратный комплекс «Сокол» в прошедшем году стал частью Государственной информационной системы промышленности. Система успешно работает в четырех регионах и планируется к поставкам еще в три, а также пользуется успехом за рубежом.