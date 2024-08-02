Информационная система московских судов дала сбой

Сбой произошел в работе комплексной информационной системы московских судов

Фото: РИА «Новости»

В работе комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города Москвы произошел технический сбой. Специалисты занимаются ее восстановлением.

Инженеры экстренно проводят необходимые работы, о восстановлении системы сообщат дополнительно, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Там же принесли извинения за доставленные неудобства.

В последние дни в России начались проблемы с работой YouTube. Компания Google, которой принадлежит видеохостинг, уже заявила, что это не связано с какими-либо техническими проблемами с ее стороны.

По версии мобильного оператора «Билайн», перебои связаны с устареванием оборудования сайта в России.

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