Индонезия станет новой атомной державой благодаря Росатому

Проект строительства плавучей атомной электростанции в Индонезии находится на стадии переговоров, его реализация может начаться в ближайшее время. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС «Вести» .

Российская госкорпорация работает над этим вопросом с коммерческими компаниями и последовательно проходит все этапы принятия решений. Лихачев подчеркнул, что если все пойдет по намеченному плану, то уже через несколько лет страна получит собственную атомную энергетику.

«Если все пойдет по нашему плану, то в 2031 году Индонезия станет обладателем атомной энергетики», — сказал глава Росатома.

Ранее глава Росатома заявил, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжаются обстрелы, зафиксировали прилеты рядом с Энергодаром. Ситуация вокруг станции напряженная: удары приходятся в том числе по промышленной зоне вблизи города.