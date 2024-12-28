Трамп захотел предотвратить запрет TikTok в США и обратился в Верховный суд

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение запрета в стране на соцсеть TikTok. Об этом сообщила телекомпания ABC News .

В апреле действующий американский лидер Джо Байден подписал закон, который предписывает передачу TikTok под управление американской компании под угрозой запрета его работы на территории США.

Эта мера может начать действовать 19 января следующего года. Трамп официально вступит в должность президента на следующий день.

В ходатайстве, которое приводит юрист политика Джон Сауэр, содержится просьба отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы новая администрация нашла решение и предотвратила запрет TikTok.

В документе Трамп подчеркнул, что считает соцсеть, где у него около 15 миллионов подписчиков, «уникальным медиа» и использует ее, чтобы поддерживать связь со своими избирателями.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо ранее заявил, что задержание и арест основателя и владельца Telegram Павла Дурова во Франции не могло пройти без разрешения США. Следующими на очереди могут быть руководители TikTok.