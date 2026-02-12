ИИ сделал Windows 11 уязвимой для запуска сторонних кодов
В стандартном приложении «Блокнот» для Windows 11 обнаружили опасную уязвимость. Она позволяет злоумышленникам удаленно запускать код на компьютере жертвы, сообщили эксперты проекта 4PDA.
Проблема возникла после добавления в «Блокнот» поддержки Markdown — языка разметки, который делает ссылки кликабельными. Раньше такой функциональности не было. Нововведение связано с интеграцией в продукты Microsoft ИИ-помощника Copilot.
Для атаки достаточно, чтобы пользователь открыл в «Блокноте» специально созданный файл. Вредоносный код запустится с теми же правами, что и учетная запись жертвы. Это дает злоумышленнику полный контроль над системой.
Microsoft подтвердила наличие уязвимости и уже внедряет исправление в рамках очередного обновления безопасности. Компания рекомендует установить патч как можно скорее.
В январском обновлении Windows 11 произошла ошибка, которая заблокировала огромное количество компьютеров по всему миру.