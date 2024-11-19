ИИ-эксперт Уварова назвала вопрос авторских прав относительно нейросетей одним из самых острых

В мире стремительно развивающегося искусственного интеллекта остро встает вопрос об авторских правах при использовании нейросетей, он является одним из самых приоритетных. Об этом в пресс-центре НСН рассказала ИИ-эксперт, креативный стратег, сопродюсер и IT-режиссер проекта «Маленькие ночные серенады» Лия Уварова.
Она объяснила, что, с одной стороны, искусственный интеллект не может повториться и создает уникальные тексты и изображения.
С другой, большинство стран считает, что обладателем авторского права может быть только человек, и это вызывает отдельные сложности. Потому что сейчас непонятно, кому принадлежат права на созданное ИИ, и это вызывает споры в профессиональном сообществе.
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