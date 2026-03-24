Игра о востребованных профессиях в энергетике появилась в Сети

В интерактивной игре о профессиях в энергетике пользователям предлагают угадать, какие специалисты работают на современном нефтеперерабатывающем заводе, а какие — нет.

Разработчик игры, онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», сообщил, что за правильные ответы начисляются баллы, которые формируют рейтинг участников. Кроме того, игрокам доступен режим соревнований, который позволяет устроить интеллектуальный турнир с друзьями. Проект доступен на площадках научно-популярного издания в соцсетях.

В основу правильных ответов легли реальные профессии Московского нефтеперерабатывающего завода, находящегося в районе Капотня. На предприятии работает более 2,6 тысячи человек — причем не только инженеров и химиков: востребованы и цифровые, и креативные компетенции. Всего тут трудятся представители около 100 различных технических и гуманитарных профессий.

В рамках масштабного обновления производства создаются новые рабочие места. Современные НПЗ — это сложные технологические комплексы, на которых трудоустроены специалисты самых разных направлений.