ИБ-эксперт Мазин спрогнозировал противостояние двух ИИ в цифровом мире

Исследователь научной группы «Доверенные и безопасные интеллектуальные системы» Института AIRI Владимир Мазин предупредил о скором начале битвы двух ИИ в цифровом мире. Речь идет об атакующем и защищающем интеллекте, сообщил Ferra.ru .

По словам эксперта, технологии, применяемые для защиты в интернете, вскоре могут столкнуться с атаками со стороны аналогичного ИИ. Проблема заключается в том, что атакующий ИИ нуждается лишь в одной уязвимости, в то время как защитные системы должны предусмотреть все возможные атаки.

Как пояснил специалист, сложность состоит и в непонимании принципов работы ИИ его создателями. Это вызывает сомнения в надежности систем, самостоятельно блокирующих угрозы.