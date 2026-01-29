Хинштейн объявил о начале строительства нового энергоблока Курской АЭС-2

Губернатор Курской области Александр Хинштейн дал старт строительству энергоблока № 3 Курской АЭС-2. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

«Строящиеся энергоблоки ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 первые в своем роде. Это настоящее, уже осязаемое будущее: реакторы будут большей мощности и с более долгим сроком эксплуатации», — написал губернатор.

Хинштейн заявил, что на строительстве уже начали заливку фундамента. В первую захватку уложили около двух тысяч кубометров бетона, а всего в плиту войдет более 15 тысяч кубометров. По словам губернатора, заливка «первого бетона» позволит перейти к возведению зданий, монтажу оборудования и тепломонтажным работам.

Хинштейн заверил, что завершение строительства энергоблока № 3 станет символом рождения новой атомной энергетики. Перед началом работ на площадке состоялся молебен.

Недавно губернатор попал в ДТП. Несмотря на запрет медиков и необходимые три месяца восстановления, он продолжает проводить рабочие встречи и посещать события.