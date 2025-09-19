Хакеры взломали сайт аэропорта Пулково

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена», — написали авторы поста.

Представители аэропорта извинились за временные неудобства и заверили, что специалисты работают над восстановлением работы сайта.

Ранее пользователи пожаловались на неполадки с сайтом «Госуслуги». Жалобы на неполадки поступили 14 сентября, пик пришелся на 15:30 по московскому времени. Чаще всего юзеры жаловались на проблемы с сайтом, личным кабинетом и мобильным приложением. Сложности возникли у пользователей гаджетов на Android и iOS.