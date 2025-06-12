Хакеры устроили DDoS-атаку на красноярского провайдера

Ключевые сервисы красноярского провайдера «Орион телеком» перестали работать из-за DDoS-атаки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Хакеры атаковали сетевую и серверную инфраструктуру провайдера в ночь на 12 июня.

«Наши технические специалисты круглосуточно работают над отражением атаки и восстановлением стабильной работы», — отметили в пресс-службе «Орион телеком».

В компании ведется постоянный мониторинг атакующего трафика, а также применяются актуальные меры киберзащиты. В пресс-службе добавили, что специалисты планируют поэтапно восстановить работу сервисов в течение дня.

Утром в «Орион телеком» сообщили, что в первую очередь запустят первые 20 каналов аналогового цифрового кабельного телевидения в Красноярске.

Ранее злоумышленники нарушили работу сервисов РЖД. Из-за действий хакеров временно не работали сайт и мобильное приложение компании, поэтому купить билеты можно было только через кассы на станциях и вокзалах.