Масштабные кибератаки группировки хакеров «Вектор Т8» заблокировали инфраструктуру четырех фондов, собиравших донаты для ВСУ, а также объединений украинских боевиков «Азов»* и наемников из «Русского добровольческого корпуса»*. В комментарии РИА «Новости» представитель хакерской группировки заявил, что фонды остановили свою работу на четыре дня.

Собеседник агентства добавил, что под атакой оказались один международный фонд Invictus и еще три украинских.

«Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут ничего восстановить», — заявил представитель «Вектор Т8».

Он пояснил, что в распоряжении хакеров оказался доступ к системным административным настройкам, через которые фонды полностью отключили от системы сбора денег.

По данным агентства, в результате хакерской атаки прекратил работу украинский фонд «На щите», собравший в прошлом году 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей), а также «Фундация силы», предоставляющий деньги 12 объединениям ВСУ на покупку автомобилей, беспилотников, продуктов и обмундирования.

Третьим фондом оказалось объединение «Твой шаг», финансирующее спецподразделение ВСУ «Кракен», боевиков «Азова»*, «Русского добровольческого корпуса»* и других националистических группировок.

Хакеры из группировки KillNet выложили в открытый доступ разработанный странами из «коалиции желающих» план оккупации Украины с захватом территорий с месторождениями полезных ископаемых и выходом к морю для контроля над логистикой. Переход украинских областей под контроль западных стран представят под видом ввода миротворцев. Главная цель плана — компенсация полученных Украиной денег.

*Запрещенная в России террористическая организация.