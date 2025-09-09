Российские хакеры из KillNet взломали локальную сеть канцелярии ВС Франции и узнали о том, как страны Европы работали над планом оккупации территории Украины с целью захвата месторождений полезных ископаемых, логистики и выхода к морю.

Первая планирует забрать себе полезные ископаемые в Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

Если верить карте и полученным хакерами протоколам секретных встреч, в деле оккупации Украины участвуют Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

Слитую хакерами карту «коалиции отжимающих» опубликовал Telegram-канал Mash. Организатором плана, как выяснилось, были Вооруженные силы Франции, а главной целью его — возврат выданных Украине денег.

Британия метит в логистические хабы, чтобы держать под контролем перевозки. Варшава и Румыния при этом должны получить все территории, граничащие с Польшей и Венгрией, а также Одесскую область, плюс выход к морю.

Чтобы занять нужные территории, на Украину собирались ввести контингент коалиции. Речь идет о группировке численностью около 50 тысяч солдат, плюс армейская авиация — ее хотели разместить в Хмельницкой и Киевской областях.

Средства ПВО и зенитные ракеты малой дальности — в Киевской области под Фастовом, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Тернопольской области.

Пехоту — В Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Волынской областях, а также в Польше и Румынии.

Согласовать все это должны были с властями Украины и преподнести жителям под видом ввода миротворческих сил в рамках гарантий безопасности.

России «коалиция желающих» собиралась отдать всю территорию Донецкой и Луганских народных республик, частично территории Херсонской и Запорожской областей, а также признать Крым российским регионом — все это в обмен на разрешение ввести тот самый «миротворческий контингент» и гарантировать ненападение российских сил на эту группировку.