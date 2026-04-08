Хакер взломал китайский суперкомпьютер и украл петабайты секретных данных

Злоумышленник взломал системы Национального суперкомпьютерного центра (NSCC) в Тяньцзине, который является централизованным узлом предоставления инфраструктурных услуг шести тысячам абонентов. За несколько месяцев он незаметно выгрузил более 10 миллионов гигабайт конфиденциальных данных, что равняется 10 петабайтам.

Утечка стала крупнейшей в Китае не только по объему. Среди клиентов центра в Тяньцзине числились передовые научные и оборонные ведомства, поэтому хакеру достались секретные оборонные документы, схемы ракет, материалы исследований в области аэрокосмической техники, биоинформатики, моделирования термоядерного синтеза.

В начале февраля хакер под ником FlamingChina опубликовал в интернете образец полученных данных. За полный доступ к ним он запросил сотни тысяч долларов в криптовалюте. Ранее хакер взломал базу данных Департамента исправительных учреждений Гонконга. Личные данные почти 6,8 тысячи действующих и бывших сотрудников попали в руки преступника.