Хакер взломал базу тюрем Гонконга и получил данные почти 7 тысяч сотрудников

Несанкционированный доступ зафиксировали 24 марта. Злоумышленник получил информацию о почти 6,8 тысячи действующих и увольняющихся сотрудников: имена, пол, даты рождения, образование, историю работы в департаменте и адреса электронной почты.

По словам представителя департамента, доказательств утечки данных пока нет. Тем не менее всех, кого могло коснуться происшествие, предупредили о случившемся.

Ранее хакеры, связанные с Ираном, взломали личную почту директора ФБР Кэша Пателя.