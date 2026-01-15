Хакер открестился от своих слов о взломе МАХ

Заявивший о взломе MAX хакер опроверг сообщения об утечке данных

Заявивший о якобы взломе платформы мессенджера MAX и утечке данных около 15 миллионов пользователей анонимный хакер опроверг сам себя. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Хотел бы уточнить, что предыдущий пост о базе данных был неправильным, такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование потенциальных критических уязвимостей не дало результатов», — написал он на одном из хакерских форумов.

Анонимный злоумышленник отметил, что крупномасштабного взлома не произошло, но он продолжит с большим интересом следить за развитием MAX.

В пресс-службе платформы заявляли, что появившиеся в Сети слухи о якобы взломе MAX не соответствуют действительности, личные данные аккаунтов надежно защищены.

Ранее стало известно, что число зарегистрированных пользователей MAX превысило 80 миллионов. С момента запуска через мессенджер отправили свыше 10 миллиардов сообщений.