Хакатон «Большое животноводство» прошел в Москве

Более 120 ученых, IT-специалистов, биоинформатиков, представителей аграрных вузов, НИИ и бизнеса собрались в Тимирязевской академии на хакатон «Большое животноводство». Их объединила общая цель — разработать цифровые решения для сферы и показать, как научная разработка может стать реальным продуктом для сельскохозяйственной отрасли.

Животноводство сегодня — это не только фермы и корма, но и искусственный интеллект, машинное обучение, видеоаналитика, геномная селекция, цифровой мониторинг здоровья животных и прогнозирование рисков. Отрасль становится все более технологичной, и такие решения помогают повышать продуктивность, снижать потери и точнее управлять хозяйствами.

«Мы с вами должны работать над тем, чтобы грамотно управлять себестоимостью, минимизировать потери на всех этапах производственного цикла, предлагать технологические решения, которые бы максимально ориентировались на внедрение в хозяйственную практику современных технологий», — заявил замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов.

Аспиранты и молодые ученые составили семь команд, которые готовили проекты под ключ. Разработки велись в разных отраслях: оценка племенной ценности животных, мониторинг ветеринарных рисков, видеоаналитика здоровья и благополучия животных, цифровые двойники, платформы для науки, бизнеса и подготовки кадров.