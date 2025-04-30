Инженер Белый: робота-гуманоида можно купить для личных нужд за 3 млн рублей

Компания «Яндекс» способна разработать человекоподобного робота в течение 10 лет и стать первопроходцем в создании универсальной операционной системы для таких устройств. Об этом заявил инженер и разработчик робота Федора Владимир Белый в беседе с ИА НСН.
По его словам, количество аналогичных проектов ограничено — их насчитывается от трех до 10. Занимаются подобным лишь отдельные организации, зачастую в рамках частных инициатив своих сотрудников.
«В „Яндексе“ именно так и было. При создании таких роботов нужна очень сильная экспертиза, а также технологические наработки», — отметил эксперт.
Также он рассказал о стоимости приобретения роботов-гуманоидов для личного пользования. Цена варьируется в диапазоне трех миллионов рублей.
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