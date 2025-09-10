Губернатор Самарской области Федорищев закрыл Telegram и перешел в MAX

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев полностью перенес работу в национальный мессенджер MAX. Об этом он заявил в Telegram-канале .

«MAX — мессенджер, который позволяет общаться безопасно. Поэтому, уважаемые подписчики в Telegram, я прощаюсь с вами. С завтрашнего дня работаю только в MAX. Там не будет лишнего, кроме важных новостей о развитии Самарской области», — отметил губернатор.

MAX — отечественная цифровая платформа, на базе которой доступен мессенджер с коммуникационными возможностями для пользователей — отправка больших файлов, чаты, денежные переводы, аудио- и видеозвонки.

В платформу интегрировали бизнес-сервисы в формате чат-ботов и мини-приложений, позволяющие решать задачи пользователей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что иностранные мессенджеры должны продолжать работу в России, чтобы составлять конкуренцию MAX.