Грузовой корабль «Прогресс МС-34» отправится к МКС 26 апреля

Транспортный корабль «Прогресс МС-34» отправится к Международной космической станции с космодрома Байконур 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что корабль перед транспортировкой на заправочную станцию прошел балансировку и контрольное взвешивание. «Прогрессу МС-34» еще необходимо пройти авторский осмотр, стыковку с переходным отсеком, накатку обтекателя и общую сборку с ракетой.

«Специалисты завершили операции по заправке транспортного грузового корабля „Прогресс МС-34“ сжатыми газами и компонентами топлива», — отметили в Роскосмосе.

На Международную космическую станцию 22 марта отправился корабль «Прогресс МС-33». Грузовик доставил космонавтам научную аппаратуру, топливо, воду и рацион питания.

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов отмечал, что отечественная космонавтика должна повторить масштабы прорыва СССР.