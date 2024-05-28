Грузовой корабль «Прогресс МС-25» отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-25» отстыкуют от Международной космической станции 28 мая. Об этом сообщили в Роскосмосе . Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале госкорпорации.

Отстыковку запланировали осуществить в 11:39 по московскому времени. В 14:48 включат двигательную установку корабля на торможение для сведения с орбиты, а в 15:29 несгораемые фрагменты аппарата «приводнятся» в несудоходном районе Тихого океана.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что российско-китайское сотрудничество несет стратегический смысл. Страны общими усилиями создадут международную лунную станцию, которую возведут в несколько этапов. Также КНР и РФ будут взаимодействовать в рамках спутниковых группировок дистанционного зондирования планеты.