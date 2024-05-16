Глава Роскосмоса Борисов заявил о планах РФ и КНР по созданию международной лунной станции | 360°

16 мая 2024, 13:51
Глава Роскосмоса Борисов заявил о планах РФ и КНР по созданию международной лунной станции
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что сотрудничество между РФ и Китаем носит стратегический характер. Слова госдеятеля опубликовал сайт телеканала «Звезда».
Речь идет о работах по созданию международной лунной станции, которую будут возводить в несколько этапов. Кроме того, предполагается взаимодействие в рамках конструирования спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли.
Реклама
По словам Борисова, российская сторона также обсуждает с КНР направления в области мирного атома.
Роскосмос
Китай
Реклама
Реклама