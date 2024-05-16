Глава Роскосмоса Борисов заявил о планах РФ и КНР по созданию международной лунной станции | 360°

Мир 16 мая 2024, 13:51 Глава Роскосмоса Борисов заявил о планах РФ и КНР по созданию международной лунной станции

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что сотрудничество между РФ и Китаем носит стратегический характер. Слова госдеятеля опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Речь идет о работах по созданию международной лунной станции, которую будут возводить в несколько этапов. Кроме того, предполагается взаимодействие в рамках конструирования спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли.

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По словам Борисова, российская сторона также обсуждает с КНР направления в области мирного атома.