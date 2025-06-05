Группировка по управлению БПЛА на орбите станет альтернативой Starlink

Россия заявила о планах развернуть на орбите сеть из более чем 100 спутников для управления беспилотниками. Инженер-конструктор, создатель ударного FPV-дрона «Овод» Андрей Иванов на стриме 360.ru порассуждал, сможет ли система конкурировать со Starlink.

«Не секрет, что технологией Starlink пользуемся и мы, и противник. Для нас это достаточно болезненно, потому что большое количество беспилотников изначально проектируются и затачиваются на работу спутниковой связи», — сказал он.

Иванов подчеркнул, что речь идет об угрозе и довольно сложном противодействии, которым можно управлять через интернет.

«Для тихоходных или не сверхманевренных беспилотных воздушных судов решение суперкрутое. Там есть специфика небольшая — пинги, задержки определенные, переподключение между спутниками. <…> Если у нас будет хотя бы близкая альтернатива, это очень круто», — обратил внимание собеседник 360.ru.

Судя по описанию, которое представил Роскосмос, по словам Иванова, речь как раз о подобном и идет.

«Еще раз замечу, насколько мои знания позволяют, эта задача даже не с одной звездочкой, а с двумя-тремя, то есть достаточно сложные инженерные решения. Я уверен, что компетенции для реализации этого есть. Хватило бы воли и прочих ресурсов», — заключил инженер.