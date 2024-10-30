«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу

Пользователям «Госуслуг», чьи аккаунты зарегистрированы с привязкой к сервису Gmail, предложили поменять почтовый адрес и перенести его на другие платформы. Такое уведомление получил корреспондент «Газеты.ru» .

В сообщение говорится, что недавно компания Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых учетных записей.

«Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — объяснили на «Госуслугах».

Сервис предложил использовать любую другую электронную почту, например, Xmail от VK.

Ранее «Ростелеком» не исключил, что в России полностью заблокируют сервисы Google, в том числе Gmail, Google Drive и push-уведомления от банков.