«Госуслуги: для родителей» переехали в MAX

Россияне смогут узнавать о мерах поддержки семей не только в Telegram, но и отечественном мессенджере. Тематический канал «Госуслуги: для родителей» появился в MAX .

«Госуслуги» запустили Telegram-канал обо всех видах господдержки для родителей в мае 2020 года. С тех пор в нем регулярно публиковались новости о детских выплатах, советы психолога и справочная информация. С 22 августа 2025 года администрация начала дублировать посты в российский мессенджер MAX.

С сентября отечественный мессенджер станет обязательным для предустановки на гаджеты в России. Разработчики интегрировали в него технологию электронной подписи «Госключ», а Минцифры призвало подключить к новинке все крупные компании, такие как «Аэрофлот», «Авито», Ozon и Wildberries.