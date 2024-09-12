Google уйдет, а что останется? Будущему облачных сервисов в России нужен серьезный запрос

Россиян пугают уходом некоторых американских IT-сервисов. Например, Google уже запретил создавать новые аккаунты на российские номера. На стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко преподаватель программирования Кирилл Ситнов заметил, что ограничения, скорее всего, можно будет обойти.

Изначально, обратил внимание IT-специалист довольно сложно было предположить, что санкции окажутся настолько серьезными. Но бьют они так или иначе непосредственно по престижу самих американцев.

«Если они вдруг так серьезно [виляют] на облачные сервисы, которыми пользуются и обычные люди, это может стать поводом для других стран задуматься о том, чтобы переходить на какие-то отдельные площадки», — сказал Ситнов.

Скорее всего, по его мнению, ограничения не коснутся физических лиц, иначе возникнет серьезный прецедент.

«Если говорить не об облачных сервисах, а о тех программах, которые можно установить на компьютер и без подключения к интернету работать, думаю, тут умелые люди знают, как обойти некоторые преграды», — заметил собеседник 360.ru.

Ситнов пояснил, что имеет в виду старые версии офисных программ. Им не нужно постоянное подключение к Сети, работы с облачным хранилищем они тоже не требуют. У тех же графических редакторов, вероятно, пропадет часть функционала, связанная с нейросетями, но другие опции — в офлайн-формате — останутся доступными.

Среди современных компаний собственным опытом разработки облачных продуктов мог бы похвастаться, по словам IT-специалиста, «Яндекс».

«Правда, конечно же, по сравнению с тем же самым Zoom, пока такого богатого функционала у нас еще ни в одной программе нет. <…> Скорее всего, со временем это все решится, если опять-таки у юридических лиц на это будет серьезный запрос», — заключил он.