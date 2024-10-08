Google оставила пользователей Android без приложений «Лаборатории Касперского»

Приложения «Лаборатории Касперского» для защиты гаджетов на базе Android больше не доступны для скачивания пользователей из официального магазина Google Play. Об этом российская компания сообщила на своем официальном сайте .

По данным фирмы, решение об удалении всех приложений приняла компания Google на основании введенных правительством США санкций, которые предусматривают запрет на продажу продуктов «Лаборатории Касперского» на территории страны.

«Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play, лишив пользователей своего магазина приложений во всем мире доступа к нашим лидирующим защитным решениям для Android», — указали в сообщении.

В компании подчеркнули, что решение Google считают избыточным, потому что санкции не ограничивают продажу продуктов и услуг за пределами США. «Лаборатория Касперского приступила к обсуждению со всеми заинтересованными сторонами.

Компания рекомендовала пользователям загрузить или обновить приложения через магазины производителей смартфонов или RuStore. Также на сайте «Лаборатории Касперского» доступны APK-файлы для установки на гаджеты.

Минфин США ввел санкции против руководителей «Лаборатории Касперского» и запретил американцам пользоваться ее услугами в июне этого года. В ведомстве увидели в программном обеспечении российской компании угрозу для национальной безопасности.