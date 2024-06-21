Санкционный список США пополнили 12 россиян

В Минфине США объявили о расширении антироссийского санкционного списка. В него внесли 12 новых имен, в том числе руководителей «Лаборатории Касперского».

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В офисе по контролю за иностранными активами американского ведомства подчеркнули, что среди попавших в перечень оказались исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов и директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов.

Кроме того, в список внесли директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова и других топ-менеджеров компании.

Накануне против компании ввели экспортные ограничения. США запретили американцам пользоваться ее услугами, поскольку это, если верить Минторгу страны, несет риски для национальной безопасности Соединенных Штатов.

В Кремле отмечали, что наложенные американскими властями ограничения стали примером нечестной конкуренции.