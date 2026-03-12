Глобальный сбой произошел в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram второй день подряд сообщают о сбоях в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф» .

За последние сутки 629 пользователей заявили о неполадках сервиса. Большая часть жалоб, 46%, поступила из Москвы, 11% — из Санкт-Петербурга, еще по 5% — из Самарской и Новосибирской областей.

На нестабильность мессенджера жалуются и в других странах — Белоруссии, США, Нидерландах, Казахстане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что контакты с Telegram продолжаются, но мессенджер до сих пор не выполняет российские законы, поэтому Роскомнадзор планомерно ограничивает его работу.

Мессенджер Павла Дурова замедлили на территории России в начале февраля. Его администрация проигнорировала 150 тысяч предписаний на удаление противоправного контента. Источники РБК сообщили, что Telegram заблокируют в первых числах апреля.