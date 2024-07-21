Глобальный сбой Microsoft обнулил 8,5 миллиона устройств на базе Windows

Microsoft: глобальный сбой из-за CrowdStrike обнулил 8,5 млн компьютеров

Фото: Freepik

Глобальный сбой в работе программ Microsoft 19 июля затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows. Об этом сообщили на сайте корпорации.

«По нашим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows», — говорится в сообщении.

В Microsoft уточнили, что направили сотни инженеров и экспертов на устранение причин сбоя. Все они напрямую работали с клиентами.

В корпорации добавили, что этот сбой продемонстрировал взаимосвязь «обширной экосистемы», в состав которой входят поставщики глобальных облачных услуг, программные платформы, поставщики средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиенты.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой в работе Windows, прокомментировав пост CrowdStrike о «ярком» сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network и репостнув в соцсетях картинку с «синими экранами смерти».

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