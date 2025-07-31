Главы «Роскосмоса» и NASA провели первую встречу с 2018 года

Дальнейшая работа МКС и сотрудничество по лунным программам стали темой встречи главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова с исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи. Переговоры прошли в Хьюстоне и стали первой встречей руководителей космических агентств России и США. Видео с переговоров опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».

В ходе беседы Баканов и Даффи также затронули темы совместной работы по освоению дальнего космоса и продолжения взаимодействия в других космических программах.

«Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от NASA», — заявил глава «Роскосмоса» по итогам встречи с американским коллегой.

В пресс-службе госкорпорации добавили, что Баканов встретился с экипажем космического корабля Crew Dragon, в который входит российский космонавт Олег Платонов. Предстоящий запуск для него станет первым в карьере. Запуск планировали провести в четверг, 31 июля, но из-за погодных условий временно отложили.

Перед поездкой в США глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о планах начала испытаний новой технологии метановой ракеты с возвращаемой ступенью «Амур-СПГ». Он уточнил, что на работу уйдет от полутора до двух лет, но в результате запуски станут дешевле.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что американский предприниматель Илон Маск доказал всем, насколько велика экономия, когда первая ступень не уходит на металлолом, а используется по несколько раз.