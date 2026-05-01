Глава «Роскосмоса» анонсировал работу по улучшению ракеты «Союз-5»

«Роскосмос» продолжит работу над совершенствованием ракеты-носителя «Союз-5». Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов после первого пуска новой ракеты.

«Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту», — сказал он.

Первый запуск «Союза-5» состоялся сегодня с космодрома Байконур. Обе ступени ракеты отработали штатно, а макет полезной нагрузки вывели на расчетную суборбитальную траекторию.

Баканов назвал это событие «грандиозным». Он также отметил вклад Казахстана в развитие проекта: в рамках программы «Байтерек» российская сторона создала ракету, а казахстанская — модернизировала стартовую площадку. По словам главы «Роскосмоса», это позволило партнерам выйти на новый уровень сотрудничества в космической отрасли.

«Союз-5» — ракета среднего класса, предназначенная для запусков с модернизированной площадки на Байконуре, ранее использовавшейся для ракет «Зенит».