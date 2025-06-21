Глава Минцифры усомнился в возвращении иностранных платформ в Россию

Для возвращения зарубежных цифровых сервисов на российский рынок нет оснований. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его процитировало РИА «Новости» .

«Почему-то существует ожидание, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно говоря, не вижу никаких оснований для этого», — подчеркнул министр.

Он добавил, что многие иностранные сервисы не выполняли требований российского законодательства. По его словам, платформы отказывались хранить данные в стране.

Ранее основатель российской деловой соцсети TenChat Семен Ценяев обратил внимание, что россияне все чаще отказываются от зарубежных соцсетей и мессенджеров. В России возникает изолированное цифровое пространство, похожее на китайскую ТТ-инфраструктуру, находящуюся под контролем государства, рассказал эксперт.