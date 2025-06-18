Основатель TenChat Ценяев сообщил о формировании курса на отказ от иностранных соцсетей

В России сформировалась тенденция на отказ от иностранных социальных сетей и мессенджеров в пользу национальных сервисов. Об этом сообщил Семен Ценяев, основатель российской деловой соцсети TenChat, в беседе с сайтом « Постньюс ».

По его словам, российские власти приняли стратегию создания изолированного цифрового пространства, схожую с китайской моделью, где ИТ-инфраструктура полностью контролируется государством.

«Соцсети — это данные, а данные — это и есть искусственный интеллект. Важно, чтобы контролировали их не иностранные компании, а мы», — отметил эксперт.

Он также поднял вопрос безопасности пользователей в иностранных мессенджерах. Ежегодно через такие приложения россиянам наносится ущерб на сумму до 180 миллиардов рублей, напомнил Ценяев.