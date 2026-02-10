Германо-британский стартап Hypersonica провел успешный тест гиперзвуковой ракеты

Германо-британский стартап Hypersonica провел успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Запуск прототипа HS1 состоялся 3 февраля с территории космопорта Аннейа в Норвегии. Ракета разогналась до скорости шесть Махов (более 7,4 тысячи километров в час) и преодолела около 300 километров. Технические детали разработки не раскрывают.

В Hypersonica заявили, что к 2029 году планируют запустить серийное производство ракет HS1. Длина изделия составляет несколько метров, масса — более одной тонны. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене, офис дочерней структуры — в Лондоне.

В начале января на Западе заявили, что Европа может проиграть новую космическую гонку из-за Илона Маска. Агентство Bloomberg сообщило, что доля стран ЕС в мировом секторе космических услуг продолжает снижаться.