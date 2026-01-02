ЕС проиграет космическую гонку из-за Илона Маска
Bloomberg: ЕС отстает в космической гонке из-за SpaceX
Европа может проиграть новую космическую гонку из-за своей неэффективной стратегии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, стратегическую уязвимость ЕС продемонстрировала зависимость Украины от системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.
Евросоюз надеется преодолеть эту уязвимость и разработал проект так называемого Космического акта, в котором будут описаны нормы в сфере безопасности космической деятельности.
Однако мера может только ухудшить положение дел, поскольку приведет к избыточной бюрократии и затратам.
Доля европейских государств в мировом секторе космических услуг продолжает снижаться, пока доля Соединенных Штатов в этой же сфере становится все увереннее.
Ранее стало известно, что Маск призвал распустить Евросоюз. По его мнению, власть нужно вернуть народу.