ЕС проиграет космическую гонку из-за Илона Маска

Европа может проиграть новую космическую гонку из-за своей неэффективной стратегии. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его информации, стратегическую уязвимость ЕС продемонстрировала зависимость Украины от системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.

Евросоюз надеется преодолеть эту уязвимость и разработал проект так называемого Космического акта, в котором будут описаны нормы в сфере безопасности космической деятельности.

Однако мера может только ухудшить положение дел, поскольку приведет к избыточной бюрократии и затратам.

Доля европейских государств в мировом секторе космических услуг продолжает снижаться, пока доля Соединенных Штатов в этой же сфере становится все увереннее.

Ранее стало известно, что Маск призвал распустить Евросоюз. По его мнению, власть нужно вернуть народу.