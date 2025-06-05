Гендиректор NMH Иксанов поднял вопрос влияния ИИ на сферу медиа на конференции «ЦИПР-2025»

Иксанов: раньше это были недобросовестные журналисты, теперь — алгоритмы

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде поднял актуальные вопросы влияния искусственного интеллекта на сферу медиа. Участники форума обсудили вызовы, с которыми сталкиваются традиционные медиакомпании в эпоху цифровых технологий, написал Life.ru .

Одной из главных проблем, озвученных Иксановым, стала конкуренция со стороны автоматизированных платформ, использующих ИИ для переработки оригинального контента. Подобные сервисы мгновенно генерируют копии статей и публикаций, получая прибыль от трафика, но не выплачивая компенсацию авторам оригинальных материалов.

«Раньше это были недобросовестные журналисты, теперь — алгоритмы. Сайты переписывают наши Telegram-новости за минуты, зарабатывая трафик и деньги. Мы ведем борьбу с роботами, и она пока не в нашу пользу», — сказал он.

Еще одним важным моментом дискуссии стала судьба брендов и доверия пользователей в условиях возрастающего присутствия ИИ-сервисов. Пользователи, запрашивающие информацию через поисковые системы, не всегда обращают внимание на источник информации, удовлетворяясь любым предложением от ИИ-ассистента.

При это Иксанов подчеркнул положительный потенциал технологий для индустрии медиа. Автоматизированные инструменты могут освободить творческие команды от рутинных задач, повышая эффективность журналистов и редакторов. Нейросети способны обрабатывать огромные объемы данных, высвобождая человеческий ресурс для творческой работы.