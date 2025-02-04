Гейтс признал главной ошибкой Intel пропуск революции ИИ-чипов

Компания Intel пропустила революцию ИИ-чипов и не использует базовые стандарты Nvidia и Qualcomm. Об этом Associated Press заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс.

«Я надеюсь, что Intel восстановится, но на данном этапе это выглядит для них довольно сложным», — отметил он.

Предприниматель объяснил, что у Intel есть проблемы как с проектированием, так и с производством чипов. По его словам, чтобы наверстать упущенное, компании придется потратить много денег. Гейтс добавил, что сомневается в восстановлении бизнеса Intel, так как он получил слишком большой урон за последние годы.

Ранее на миллиардера набросились с критикой из-за его слов об Индии в подкасте с предпринимателем Ридом Хаффманом. Гейтс заявил, что страна стала «лабораторией для проб». Он признался, что именно по этой причине решил открыть самый большой офис в Индии.