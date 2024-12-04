Билла Гейтса поставили на место после его скандальных слов об Индии

Американский миллиардер Билл Гейтс оказался в центре скандала после заявления, что Индия стала «лабораторией для проб». В этой стране бизнесмена подвергли жесткой критике, сообщило издание Times of india.

Гейтс записывал подкаст с предпринимателем Ридом Хаффманом. Во время беседы он объяснил, почему решил открыть самый большой офис за границей именно в Индии. По словам миллиардера, эта страна стала некой лабораторией, где экспериментируют с различными вещами.

Как отметили авторы статьи, после этого высказывания на Гейтса обсушилась волна критики от индийских пользователей.

«Индия — это лаборатория, а мы, индийцы, — подопытные кролики для Билла Гейтса. Этот человек руководил всеми, начиная от правительства и заканчивая оппозиционными партиями и средствами массовой информации», — написал один из них в соцсети Х.

Другой комментатор подчеркнул, что сначала компания Гейтса проводит испытания в Индии, а потом отправляет образцы в США, когда их эффективность становится доказана.