Футуролог Кузнецов заявил, что через 10–15 лет может наступить эпоха «робовладения»

Технологический аналитик и футуролог Евгений Кузнецов в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал предположение, что искусственный интеллект может стать персональным помощником для каждого человека в ближайшие 10–15 лет. Однако он подчеркнул, что это будет зависеть от востребованности таких технологий и доступности их стоимости.

Евгений Кузнецов отметил: «Вы упомянули очень интересный термин — „робовладение“, я его тоже очень люблю. Платон говорил, что демократия — это когда все равны и у каждого по три раба. Примерно через 10–15 лет каждый житель Земли будет иметь несколько искусственных интеллектов, которые будут работать на человечество».

При этом, по его словам, ИИ может быть как в смартфоне, так и в гуманоиде, но все зависит от рыночных применений.